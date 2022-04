De naam van Aleksandar Rankovic wordt op dag van opstappen Henk Fraser gemeden op Het Kasteel

Door Dennis van Bergen



Maandagmorgen, tegen de klok van half twaalf. Zojuist heeft Henk Fraser een tamelijk emotioneel afscheid beleefd van zijn spelers in de kleedkamer. En nu, tijdens zijn laatste publieke optreden als Sparta-trainer, maakt de coach een opvallend luchtige indruk. Hij roemt de club ‘waarvan hij altijd supporter zal blijven’, hij herhaalt vertrouwen te hebben in de handhaving-missie van de Spangenaren en hij prijst zo’n beetje alles en iedereen met wie hij heeft gewerkt. Alsof hij zojuist begonnen is aan zijn job op Het Kasteel. En niet op pijnlijke wijze is vertrokken, zoals toch echt het geval is. ,,Ik ga zo eens de rotzooi in de trainerskamer opruimen”, zegt Fraser, grijnzend. ,,En daarna rijd ik lekker naar mijn kleinkinderen.”