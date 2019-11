De rol van derde doelman? ‘Elk duel is speciaal’

In het uitduel met Willem II, op 13 maart 2011, is het zover voor Verhoeven. Een debuut is het niet voor de van Volendam overgekomen doelman, maar wel de eerste keer dat de dan dertigjarige Verhoeven als basisspeler van Ajax het veld op stapt. ,,Nerveus werd ik er niet van, maar het is wel speciaal. Ik hield er altijd rekening mee dat ik zou kunnen gaan spelen”, vertelt Verhoeven.



Door het ontbreken van de langdurig geblesseerde Kenneth Vermeer, was Verhoeven al even tweede keus. In de week voorafgaand aan het duel brak Maarten Stekelenburg zijn duim. En dus wist Verhoeven wat hem te doen stond. ,,Dan moet je er staan. Het fysieke gedeelte is niet het ding, je moet vooral in je hoofd de rust bewaren. Je bent wedstrijden met zulke druk toch niet gewend”, aldus Verhoeven.

Volledig scherm Jeroen Verhoeven (midden) kan, in een van zijn twee duels die hij als basisspeler voor Ajax speelt, niet voorkomen dat ADO (3-2 nederlaag) scoort. © ANP

Marsman

Het lijkt in alles op de situatie nu bij Feyenoord, waarbij toevallig ook Vermeer betrokken is. Tweede doelman Justin Bijlow is al langere tijd geblesseerd, terwijl Vermeer vanwege een hamstringkwetsuur ook niet beschikbaar was. ,,Maar vergis je niet: het is niet zo dat Marsman zonder enig ritme de wedstrijd in gaat. Hij is overal bij. Elke training, elke wedstrijd. Het enige is dat hij niet speelt”, vertelt Verhoeven, die na Ajax ook bij nog reservedoelman was bij FC Utrecht.

Plaats kennen

Bij FC Utrecht zat Marsman, daarvoor jarenlang doelman bij FC Twente, vorig jaar al in hetzelfde schuitje. Daar moest de doelman in de finale van de play-offs ook plots twee duels aan de bak. ,,Daar ben je voor, buiten het scherp houden van de andere doelmannen. Er staan wanneer het moet.”



Marsman keepte tegen Rangers een prima duel, maar als Vermeer of Bijlow terugkomt, krijgen zij hun basisplaats dan direct weer terug? ,,Tuurlijk, je moet als derde doelman je plaatst kennen. Ik had Stekelenburg voor me. Die had net een WK-finale gespeeld met Nederland. Dan ken je je plaats wel. Elke wedstrijd is mooi meegenomen”, vertelt Verhoeven.