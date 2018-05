De Roover in rvc van NAC

Van Wolfswin­kel neemt afscheid van supporters Vitesse

13:02 ARNHEM – Vitesse neemt voor de wedstrijd tegen FC Utrecht afscheid van Ricky van Wolfswinkel. De topschutter van het vorige seizoen in Arnhem verblijft na een knieoperatie in Nederland. Hij zal het eerste finaleduel in de play-offs in GelreDome bezoeken.