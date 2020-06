De SLM-ramp wordt nooit vergeten: ‘Iedereen heeft wel een verhaal’

Video ‘Mauro Júnior zit straks dicht tegen de basis van PSV aan’

6 juni Welke spelers moeten volgend seizoen onder Roger Schmidt in de gaten worden gehouden? PSV-watcher Maarten Wijffels van AD Sportwereld denkt dat niemand nu nog is afgeschreven. ,,Hij zal straks in de voorbereiding beginnen en kijken wat hij aan boord heeft. PSV is afgelopen seizoen vierde geworden. Dat betekent dat het niet overhield met de kwaliteit. Om nu te zeggen dat er ineens een kant en klare kampioen staat, dat lijkt me wat overdreven.”