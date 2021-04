De Stuurlui met Sjoerd Mossou | ‘Ik had wel verwacht dat de stadions leeg zouden blijven’

PodcastIn de podcast De Stuurlui blikt voetbalverslaggever Sjoerd Mossou elke vrijdag in twintig minuten vooruit op het eredivisieweekend. Samen met presentator Etienne Verhoef bespreekt hij in deze aflevering het slechte nieuws van de KNVB, de interesse van PSV in Davy Pröpper en nog veel meer.

Eredivisieclubs hadden deze week goede hoop dat er komend weekend opnieuw toeschouwers welkom zouden zijn in de stadions. De overheid gaf echter geen fiat, waardoor de wedstrijden weer achter gesloten deuren zullen worden afgewerkt. ,,Dat had ik eerlijk gezegd wel een beetje verwacht”, aldus Mossou. ,,Qua signaal zou het een beetje gek zijn. Over de terrassen en de winkels is heel lang vergaderd. Nu de cijfers weer de slechte kant op gaan, snap ik wel dat de overheid zegt: we doen het effe niet. Natuurlijk was het geweldig geweest als er weer fans zouden zijn, maar heel reëel is het niet.”

Quote In de eredivisie is een balans in leeftijden belangrijk. Sjoerd Mossou

Het is dus nog maar zeer de vraag of de tribunes de laatste vier duels van het seizoen bevolkt zullen zijn. Over een maand kan het vizier van de Eredivisieclubs op komend seizoen. PSV besloot dat alvast te doen, door interesse te tonen in middenvelder Davy Pröpper van Brighton & Hove Albion. ,,Voetballend en qua leeftijd zou dat een goede aanwinst zijn”, vindt Mossou. ,,In de eredivisie is een balans van leeftijden binnen de selectie nodig, dat laat Ajax de laatste jaren zien. De komst van Pröpper zou wat dat betreft een uitstekende zet zijn. Ajax zal met deze koers doorgaan, dus de spanning zal van de concurrentie moeten komen.”

De Eindhovenaren volgen ook de verrichtingen van SC Heerenveen-middenvelder Joey Veerman met bovengemiddelde interesse. ,,Veerman is een geweldige speler, heel leuk om naar te kijken. Ik weet alleen niet zeker of hij geschikt is voor de absolute top.”

Zoals elke week komen er in de podcast meerdere onderwerpen aan bod. Zo gaat het naast de supporters en Pröpper ook over de het stapelen van muurliggers, gelukszoekers die de voetballerij ‘lauw’ vinden, de torenhoge transfersom voor Julian Nagelsmann én je kunt je hersens kraken met een nieuwe huiskamervraag.

Volledig scherm Podcast De Stuurlui. © AD