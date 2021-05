De tumultueuze week van ex-Ajacied Noa Lang

Door Johan Inan



Bejubeld

De Belgische voetbalklassieker is donderdag nog geen uur oud als Lang de bal krijgt. Met de handjes in de mouwen zet hij een combinatie op met landgenoot Ruud Vormer, waarna de vleugelspits de bal van onder zich, hard en diagonaal achter de jonge Nederlandse Anderlecht-doelman Bart Verbruggen werkt.



Lang en Club Brugge weten na die 1-3 dat de titel binnen is. De smaakmaker rent naar de bank waar hij trainer en teamgenoten in de armen vliegt. Dat het nog 3-3 wordt, deert de koploper niet. Club Brugge is kampioen, niet in de laatste plaats door Noa Lang, die met zestien treffers en zeven goals na zijn overstap van Ajax een voltreffer is gebleken.