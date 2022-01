De VAR is per definitie subjectief, maar past dat nog wel in onze zoektocht naar absolute waarheden?

Door Sjoerd Mossou



,,One hundred percent’’, zei PSV-trainer Roger Schmidt stellig, zondagmiddag kort na PSV - Ajax. De bal was na 74 minuten spelen niet ‘een beetje’ uit geweest, of heel misschien toch ‘ín’. Volgens Schmidt was het allemaal ‘honderd procent’ zeker. Hij had het allemaal zelf gezien met eigen ogen, in de aanloop naar de 1-2 van Ajax-speler Noussair Mazraoui. PSV was hier ernstig benadeeld. Geen discussie mogelijk, vond de trainer, waarop – ironisch genoeg – prompt een nationale discussie losbarstte.