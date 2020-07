De VAR maakt elke non-discussie over ‘de vrijheid van meningsuiting’ overbodig

Voetbalzo­mer op tv met De Graafschap, NEC en twee keer Vitesse

10:07 ZEIST - De Graafschap is deze zomer als eerste Gelderse profclub live te zien op tv. De sportzender FOX zendt een reeks wedstrijden uit in augustus, als voorbereiding op de competitiestart. Daarbij komt NEC ook in beeld en staan er twee duels van Vitesse op het programma.