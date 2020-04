De verjaardag van... Jochem Kamphuis: ‘Wij worden betaald per wedstrijd, dat valt nu weg’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Jochem Kamphuis (34), de scheidsrechter die vandaag als verjaardagscadeau graag een mooie eredivisiewedstrijd had gefloten.

Dag Jochem. Even kijken wat er vandaag op het programma had kunnen staan voor je: Vitesse-RKC, Feyenoord-VVV, Heracles-AZ of Willem II-ADO.

,,Wil je mijn verjaardag niet gaan verpesten? Haha. Ja mijn dag had er natuurlijk heel anders uitgezien zonder corona. Dan was de kans wel groot geweest dat ik een van die wedstrijden in de eredivisie had moeten fluiten. Ook op mijn verjaardag ja. Uiteraard, je kan mij geen mooier cadeau geven dan het fluiten van een van die duels. In plaats daarvan zal het een rustige dag worden. In de tuin in de zon, het is mooi weer. De tuin is inmiddels redelijk op orde. Spelen met de kleine van anderhalf. Daar is nu veel tijd voor.”

Je had net dit jaar een FIFA-badge gekregen. Normaal gesproken had je nu jouw eerste internationale wedstrijden in de benen.

,,Ook dat. Dat waren waarschijnlijk Onder 21-wedstrijden geweest in de laatste interlandperiode. Ontzettend jammer natuurlijk. Dat is iets waar je als scheidsrechter heel hard voor werkt. Toen ik mijn FIFA-badge kreeg in januari was ik heel blij. Maar het gaat hier natuurlijk maar om sport. Dit virus raakt andere mensen veel harder, al grijpt het coronavirus hier in Groningen nog niet zo om zich heen als in de rest van Nederland. Dat relativeert alles ook. Laten we hopen het voetbal snel weer terugkomt en dat het virus snel weer verdwijnt.”