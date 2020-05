De verjaardag van... Johan Abma: ‘Toernooitje tussen die vier clubs zou mooiste zijn’

Gefeliciteerd Johan. Jarig zijn als Mister Cambuur in deze tijd. Hoe is dat?

,,Goed hoor. Hoe bedoel je dat eigenlijk precies?”



Het zijn toch niet de leukste tijden voor mensen die Cambuur een warm hart toedragen. Cambuur speelt ondanks alles volgend jaar niet in de eredivisie.

,,Oh dat bedoel je. Dat zag je wel een beetje aankomen toch? Zolang die competitie niet is uitgespeeld is het lastig om een winnaar uit te roepen. En om die twee clubs uit de eredivisie te laten degraderen, dat kan je toch weer niet zo maken. Vind ik dan hè. Iedereen had zich al rijk gerekend, maar ik ben iemand die nooit te vroeg juicht. Ik ben zelf twee keer gepromoveerd met Cambuur maar ik hield van tevoren dan altijd een slag om de arm. Maar goed, het was een fraai seizoen tot nu toe voor Cambuur. Het was zo’n seizoen dat er een goede ploeg stond en dat er veel mee zat. Kan volgend seizoen weer anders zijn. Dan kan je zomaar weer in de middenmoot eindigen. Ik geloof dat veel supporters ervan overtuigd zijn dat de beslissing nog teruggedraaid kan worden. De club heeft die actie opgezet bij het stadion met auto’s. (Cambuurfans konden hun auto laten bestickeren in het stadion in ruil voor een donatie in de juridische strijd. Het leverde de club 45 duizend euro op, red.). Ik heb daar wel wat van meegekregen. Maar als zo’n rechter ernaar kijkt en de kleine lettertjes bekijkt, dan wordt het toch een moeilijke zaak lijkt me. Ik snap wel dat ze kabaal maken hoor. En dat Henk de Jong (trainer van Cambuur, red.) zo uit z’n slof schoot met ‘de grootste schande uit het Nederlands voetbal.’ Als je niks zegt, luisteren ze niet naar je. Zo is het ook. Het mooiste zou nog een toernooitje zijn tussen die vier ploegen. Tussen Cambuur, ADO, RKC en De Graafschap. Dat zal wel niet mogelijk zijn.”