De verwachte opstellingen en het blessurenieuws voor de laatste speelronde in de eredivisie

Ajax is al kampioen en PEC Zwolle gedegradeerd, maar op de slotdag van de eredivisie staat nog genoeg op het spel. Alle duels beginnen zondag om 14.30 uur. Bekijk hieronder de vermoedelijke opstellingen en het blessurenieuws van de clubs in speelronde 34.

Vitesse - Ajax

Bijzonderheden Vitesse: Vitesse vormt voor kersvers landskampioen Ajax een erehaag in GelreDome. Maar daarna telt voor de Arnhemse club, die het 130-jarig jubileum viert, het resultaat. Coach Thomas Letsch wil plek zes vasthouden in de eredivisie en vertrouwen tanken richting de play-offs. ,,Het is ook wel bijzonder. Wij zijn nu nog de enige club in Nederland die de landskampioen kan verslaan”, grapt Letsch.



Bijzonderheden Ajax: Toen Ajax vorig seizoen al kampioen was, wees trainer Ten Hag op de sportieve plicht in de resterende duels. Voor het slotstuk tegen Vitesse kan de scheidende coach niet beschikken over de al langer herstellende Antony, Pasveer, Schuurs en Gravenberch.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Vitesse. © DPG Media

PEC Zwolle - PSV

Bijzonderheden PEC Zwolle: Voor het gedegradeerde PEC staat er niks meer op het spel. Dat betekent niet dat trainer Dick Schreuder met een elftal gaat spelen, waarin vertrekkende spelers speelminuten krijgen. Hij begint met de sterkst mogelijke opstelling. Strieder is nog een vraagteken.



Bijzonderheden PSV: In de laatste wedstrijd van het seizoen staat er voor PSV niks meer op het spel. Trainer Roger Schmidt wil graag boven de grens van 80 punten afsluiten en moet daarvoor winnen in Zwolle. Het aantal pijntjes is hoog, waardoor enkele jeugdspelers bij de selectie zullen blijven.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PSV. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling PEC Zwolle. © DPG Media

Feyenoord - FC Twente

Bijzonderheden Feyenoord: Bij Feyenoord ontbreekt Tyrell Malacia met een hamstringblessure. Trainer Arne Slot heeft goede hoop dat de linksback op tijd is hersteld voor de finale van de Conference League. Of keeper Justin Bijlow die wedstrijd tegen AS Roma haalt, is niet zeker, maar ook niet langer uitgesloten.

Bijzonderheden FC Twente: Daan Rots heeft de training hervat. De rechterspits, die dit seizoen doorbrak, miste het slot van het seizoen door een enkelblessure.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Twente. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Feyenoord. © DPG Media

AZ - RKC

Bijzonderheden AZ: Jordy Clasie keert na een schorsing weer terug in de basis bij AZ. De weer tot de voorselectie van Oranje behorende middenvelder neemt normaalgesproken weer de plaats in van Tijjani Reijnders. AZ speelde de laatste drie duels gelijk en behaalt dit seizoen historisch weinig clean sheets. Alleen in de seizoen dat de club degradeerde gebeurde dat zo weinig.

Bijzonderheden RKC: Alexander Büttner is een twijfelgeval bij RKC, hij trainde vrijdag binnen. Het duel met AZ zou sowieso zijn laatste in Waalwijkse dienst zijn, de verdediger vertrekt naar De Graafschap. Jens Odgaard, Dario van den Buijs en David Min ontbreken in de wedstrijdselectie.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling RKC. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling A. © DPG Media

SC Heerenveen - Go Ahead Eagles

Bijzonderheden SC Heerenveen: Of SC Heerenveen de play-offs haalt, is afhankelijk van het resultaat van NEC. Eerst moet SC Heerenveen zelf nog langs Go Ahead Eagles, de ploeg van Kees van Wonderen. Hij staat volgend seizoen aan het roer in Friesland.

Bijzonderheden Go Ahead Eagles: Het wegvallen van Gerrit Nauber is een fikse tegenvaller voor Go Ahead Eagles. De Duitse verdediger, die vorige week zijn contract in Deventer met een jaar verlengde, heeft woensdag tegen Feyenoord een knieblessure opgelopen en mist het duel met et Heerenveen. Ook Cuco Martina (keelontsteking) en Frank Ross (trieste familie-omstandigheden) ontbreken. De Schot is definitief teruggekeerd naar zijn geboorteland. Joris Kramer haakt na zijn spierblessure wel weer aan.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Go Ahead Eagles. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heerenveen. © DPG Media

Willem II - FC Utrecht

Bijzonderheden Willem II: Willem II-trainer Kevin Hofland kan beschikken over dezelfde spelers als in de afgelopen duels. En dus lijkt het erop dat hij in de cruciale wedstrijd tegen FC Utrecht gaat kiezen voor de elf basisspelers die ook tegen Heracles 2-0 winst) en SC Cambuur (1-1) mochten starten.



Bijzonderheden FC Utrecht: Trainer Rick Kruys is niet van plan om spelers te sparen voor het duel met Willem II met het oog op de play-offs. Dat betekent dat hij wederom kiest voor twee spelers die afgelopen week in de prijzen vielen: Quinten Timber (speler van het jaar) en Djevencio van der Kust (talent van het jaar). FC Utrecht kan nog zesde worden, maar is afhankelijk van het resultaat van Vitesse.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Utrecht. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Willem II. © DPG Media

Heracles - Sparta

Bijzonderheden Heracles: Heracles heeft aan één punt voldoende om volgend seizoen opnieuw van de partij te zijn in de eredivisie. Sven Sonnenberg ontbreekt vanwege een schorsing. De schorsing van Anas Ouahim zit erop. Linksback Giacomo Quacliata ondervindt nog last van zijn schouder, waarop hij afgelopen in Waalwijk enkele malen hard is gevallen. De Italiaan is echter wel inzetbaar.



Bijzonderheden Sparta: In de race naar directe handhaving in de eredivisie kent Sparta-trainer Maurice Steijn weinig personele zorgen. Alleen de tegen PEC Zwolle vroeg uitgevallen aanvoerder Adil Auassar is er morgenmiddag tegen Heracles wellicht niet bij. In dat geval is Tom Beugelsdijk zijn vervanger. De overige tien namen staan vast.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Sparta. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Heracles. © DPG Media

FC Groningen - SC Cambuur

Bijzonderheden FC Groningen: Danny Buijs leidt zondag na vier seizoenen zijn laatste competitiewedstrijd bij FC Groningen. De club heeft nog een kleine kans om de play-offs voor Europees voetbal te halen. Daarvoor moet het zelf wel winnen. Buijs kan weer beschikken over topscorer Jørgen Strand Larsen. Hij keert terug van een schorsing.



Bijzonderheden SC Cambuur: Mees Hoedemakers keert weer terug van zijn schorsing. In zijn laatste wedstrijd voor Cambuur hoopt interim-trainer Dennis Haar zijn eerste overwinning te boeken.

Volledig scherm Vermoedelijke opstellin SC Cambuur. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling FC Groningen. © DPG Media

NEC - Fortuna Sittard

Bijzonderheden NEC: NEC werkt met een fitte selectie toe naar de cruciale wedstrijd in de strijd om de achtste plaats. De Nijmeegse club heeft geen nieuwe blessures overgehouden aan het uitduel met PSV. NEC mist tegen Fortuna Sittard alleen de langdurig geblesseerden Magnus Mattsson en Wilfried Bony.

Bijzonderheden Fortuna Sittard: Bij Fortuna Sittard zijn tegen NEC Mats Seuntjens, Zian Flemming en Deroy Duarte weer inzetbaar. De drie ontbraken afgelopen woensdag in de met 1-2 verloren wedstrijd tegen Vitesse vanwege een schorsing. De twijfelachtige Dimitris Siovas mogelijk daargelaten, kan coach Sjors Ultee van de Limburgse club zijn sterkste ploeg opstellen in Nijmegen.

Volledig scherm Vermoedelijke opstelling Fortuna Sittard. © DPG Media Volledig scherm Vermoedelijke opstelling NEC. © DPG Media