De Vrij countert: Onzin dat ik niet voor Oranje wil spelen

Door Mikos Gouka



Stefan de Vrij (25) ontbreekt deze week bij Oranje en daar is de laatste dagen veel over gezegd en over geschreven. De centrale verdediger van Lazio Roma speelde afgelopen weekeinde wél met zijn club tegen Sassuolo - en scoorde in die wedstrijd bovendien- , maar hij was opvallend genoeg niet fit genoeg voor de interlands tegen Wit-Rusland en Zweden.



Hoe is met de liesblessure?



De Vrij: ,,De lies is na de wedstrijd van zondag tegen Sassuolo erg stijf geworden. Deze week kan ik niet trainen, daarna proberen we de draad weer op te pakken. Ik heb 67 minuten gespeeld, maar dat was zeker niet pijnvrij. Elke pass die ik gaf, deed pijn.’’



In Nederland is jouw afwezigheid veelbesproken.



,,Dat heb ik meegekregen. Het is eigenlijk simpel. Ik heb last van mijn lies. Dokter Edwin Goedhart van Oranje belde afgelopen week en toen heb ik eerlijk gezegd dat ik niet topfit ben. Lazio zou op vrijdag nog een mri-scan maken, maar ik heb ook aangegeven dat het er in Italië om zou hangen of ik wel of niet zou spelen. Toen de mri er vrijdag goed uitzag, heb ik meteen aangegeven dat ik waarschijnlijk zou gaan spelen, ook al zou ik alleen op zaterdag met het team meetrainen.’’



Vervolgens werd afgelopen vrijdag de definitieve selectie van Oranje bekendgemaakt en daar stond jouw naam niet bij.



,,Nee, waarschijnlijk omdat ik eerder had aangegeven dat ik niet topfit ben en nog niet wist of ik zou gaan spelen bij mijn club. Ik ben ook gewisseld tegen Sassuolo, omdat het niet meer ging.’’



Er zijn mensen die door deze gang van zaken denken dat jij blijkbaar niet graag voor Oranje speelt.



,,Dat is echt absolute onzin. Ik speel heel graag voor het Nederlands elftal en iedereen die mij kent, weet dat. Ik snap dat mensen zich afvragen wat er aan de hand is. Maar stel dat ik alsnog zou zijn opgeroepen na die wedstrijd tegen Sassuolo, dan had ik zeker tot en met donderdag niet kunnen meetrainen met de groep. Dat is verre van ideaal.’’



Je reageerde in eerste instantie liever niet op de kwestie?



,,Dat is omdat ik vind dat het niet over mij moet gaan, maar over Oranje en de belangrijke wedstrijden tegen Wit-Rusland en Zweden. Maar er zijn zoveel vragen, er is nu veel over gesproken. Dan kan ik beter uitleggen hoe het zit. Dan kan het nu weer over de jacht op een ticket voor het WK gaan.’’