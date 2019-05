De Waard nog in de race om KNVB-voorzitter te worden

Kelle Roos wacht met Derby finale op Wembley tegen Aston Villa

11:26 DERBY - Kelle Roos staat op de drempel van de Premier League. De doelman van Derby County staat in de finale van de play-offs in Engeland. Op Wembley is maandag 27 mei Aston Villa tegenstander in ‘de wedstrijd van 200 miljoen euro’.