De Wit ingetogen na treffer: ‘Ik had op meer krediet gerekend’

Schmidt moet één speler van PS­V-drie­tal teleurstel­len: ‘Dat moet ik wel vaker’

9 april Trainer Roger Schmidt is blij dat PSV binnenkort weer publiek mag ontvangen, in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. Dat zei hij vrijdag in aanloop naar het treffen met VVV van dit weekend. ,,We hebben twee keer met publiek mogen spelen en tegen FC Emmen heb ik iets van de sfeer bij PSV geproefd toen er een goal viel, al was er toen maar plek voor 8.000 mensen.”