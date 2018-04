De Wolf of Van Galen reikt zondag de beker uit

Als Feyenoord wint, krijgt aanvoerder Karim El Ahmadi de gouden beker uit handen van John de Wolf, die vanaf 1989 uitgroeide tot clubicoon van de Rotterdammers. ,,Het is mooi dat de club aan je denkt op zo'n moment, dus ik hoefde daar niet lang over na te denken'', zei hij op de website van de club. ,,Feyenoord heeft meer ervaring in het spelen van finales en het winnen van prijzen, dat is absoluut een voordeel. Feyenoord is daarom mijn favoriet.'' De verdediger kwam meer dan 140 keer uit voor Feyenoord en maakte tien doelpunten. De Wolf werd in 1993 landskampioen met de Rotterdamers, won drie keer de KNVB Beker (1991, 1992 en 1994) en één keer de Nederlandse Supercup (1991). Tijdens de bekerfinale in 1992 was De Wolf zelf trefzeker in de met 3-0 gewonnen wedstrijd tegen Roda JC.