De wonderlijke voetbalreis van Babel

Terug bij AjaxNa een bijzonder voetbalavontuur keert Ryan Babel (33) per direct op huurbasis terug bij Ajax . Hij diende veel clubs in veel landen. Hoe is het hem overal vergaan?

2004-2007: Ajax

73 competitieduels, 14 goals



Ryan Babel debuteert op 1 februari 2004 voor Ajax, dat met 4-0 van ADO Den Haag wint. Ronald Koeman is dan zijn trainer. Babel (17 jaar) is goed voor een assist. Daarna gaat het hard met de aanvaller, die al een jaar later zijn debuut maakt voor Oranje. Babel verdient na drie jaar een transfer naar Liverpool.

Volledig scherm Een nog jonge Ryan Babel juicht na een goal van Ajax tegen FC Utrecht in seizoen 2004/2005.

2007-2011: Liverpool

91 competitieduels, 12 goals



De concurrentie is groot op Anfield. Babel slaagt er nooit in voor langere tijd een basisplaats af te dwingen. Toch komt de aanvaller tot 91 wedstrijden voor The Reds. In de Champions League scoort Babel twee keer tegen Besiktas in een duel dat Liverpool met 8-0 wint. Nooit was er een grotere marge in de Champions League.

Volledig scherm 2008: Ryan Babel heeft gescoord voor Liverpool tegen Manchester United. Robbie Keane en Fabio Aurelio delen mee in de vreugde. © EPA

2011-2012: Hoffenheim

46 competitieduels, 5 goals



Hij begint goed in Duitsland en speelt veel wedstrijden, maar belandt daarna onder trainer Markus Babbel op een zijspoor. In de voorbereiding op het seizoen 2012-2013 ziet hij geen perspectief meer. Omdat clubs niet in de rij staan om een forse transfersom te betalen, koopt hij zijn contract zelf af. Dat kost hem 3 miljoen euro.

Volledig scherm Ryan Babel bij Hoffenheim. © epa

2012-2013: Ajax

16 competitieduels, 4 goals



Babel keert terug bij Ajax, waar hij een jaar blijft. Ajax pakt de titel, maar heel veel indruk maakt de aanvaller toch niet.

2013-2015: Kasimpasa

58 competitieduels, 14 goals



Babel debuteert in 2013 in de Turkse competitie. Met het relatieve kleine Kasimpasa presteert hij goed, de club bereikt de subtop.

2015-2016: Al Ain

8 competitiewedstrijden, 1 goal



Babel kiest voor het avontuur en de dollars in de Verenigde Arabische Emiraten. Lang houdt hij het er niet uit. In de tweede helft van het seizoen speelt hij helemaal niet meer, omdat er afspraken niet zouden zijn nagekomen.

2016: Deportivo La Coruña

11 competitiewedstrijden, 4 goals

Babel pikt ook zijn goaltjes mee in La Liga. Maar hij heeft alleen getekend tot het eind van de eerste competitiehelft. Daarna vertrekt hij alweer.

2017-2019: Besiktas

62 competitiewedstrijden, 22 goals

Babel beleeft bij Besiktas een uitstekende periode. In zijn eerste half jaar wordt hij meteen kampioen en is hij een dragende speler. In zeven Champions League-duels voor Besiktas scoort hij twee keer. Ook herovert hij een basisplaats in Oranje.

Volledig scherm Ryan Babel duelleert met Arjen Robben tijdens Besiktas - Bayern München in de Champions League. © REUTERS

2019: Fulham

16 competitiewedstrijden, 5 goals



Babel keert terug in de Premier League. Fulham huurt hem voor een half jaar. Babel doet het naar behoren, maar kan degradatie van zijn club niet voorkomen.

2019-2020: Galatasaray

15 competitiewedstrijden, 5 goals

De aanvaller heeft een basisplaats bij Galatasaray. Toch keert hij Turkije in de winterstop de rug toe, om (weer) terug te keren naar Ajax. In totaal speelde hij 135 duels in de hoogste Turkse klasse. In geen andere competitie kwam hij vaker in actie. In de eredivisie staat hij op 89.