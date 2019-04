De zoete wraak van de Drie Musketiers bij Ajax

KNVB werkt door Europees succes Ajax aan noodplan: wedstrijd tegen de Graafschap week later

17 april DOETINCHEM - Alle achttien eredivisieclubs komen morgen in Zeist bij elkaar om het voorstel te bespreken om het hele competitieschema een week op te schuiven. Dit om Ajax tegemoet te komen rond de halve finales van de Champions League. De Amsterdammers plaatsten zich daar dinsdagavond voor. Voor De Graafschap is dit groot nieuws: zij hoeven nu niet drie wedstrijden in één week te spelen.