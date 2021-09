Deadlinedag dreunt na: Feyenoord bespaarde erop los, maar Arne Slot heeft nauwelijks spelers

Door Mikos Gouka



Frank Arnesen pakte meteen na het verstrijken van de transferdeadline het vliegtuig naar zonniger oorden. De Deense technisch directeur van Feyenoord was er derhalve niet bij toen de technische staf gisteren op trainingscomplex 1908 bij elkaar kwam. Of Arne Slot chagrijnig was over de verrichtingen in de transferperiode? De trainer liet zich nog niet uit over de selectie. Maar dat die flinterdunne is, zal hem zorgen baren.