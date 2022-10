Debacle bij Jong PSV kost Helmond Sport-trainer Sven Swinnen de kop

PSV verliest na bizarre fase voor rust in spektakel­stuk van FC Groningen

PSV heeft niet kunnen profiteren van het puntenverlies van AZ en Feyenoord. De ploeg van Ruud van Nistelrooij kreeg op bezoek in Groningen in de slotfase van de eerste helft drie treffers om de oren. Die klap was te groot voor de Eindhovenaren, die uiteindelijk na rust de schade niet meer ongedaan konden maken: 4-2. De achterstand op koploper Ajax bedraagt vier punten.

