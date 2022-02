Defensieve kopzorgen voor PSV in aanloop naar clash met angstgegner Heerenveen

Wel is het drietal Olivier Boscagli, Ibrahim Sangaré en Carlos Vinícius weer beschikbaar. Zij waren tegen Maccabi geschorst. ,,Dat geeft ons direct meer keuze. Het zal het team sterker maken en ons daarbij helpen in het behalen van een goed resultaat”, aldus Schmidt.

De Duitse trainer zegt ernaar uit te kijken weer in een vol Philips Stadion te spelen. ,,Dat motiveert ons des te meer. Als wij aankomende zondag ons eigen spel spelen, ben ik ervan overtuigd dat we de drie punten in Eindhoven houden.” De uitwedstrijd in Heerenveen eindigde in een gelijkspel (1-1).