Definitief: Ronald Koeman volgt Louis van Gaal op na WK in Qatar

Ronald Koeman keert terug als bondscoach van Oranje. Hij wordt de opvolger van Louis van Gaal na het WK in Qatar, dat eind dit jaar gehouden wordt. Koeman tekent een contract voor 3,5 jaar, tot en met het WK van 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten.

Door Maarten Wijffels



Koeman was tussen 2018 en 2020 al bondscoach van Oranje, maar een eindtoernooi maakte hij nog niet mee met het Nederlands elftal. Hij verliet Oranje in 2020 namelijk om coach van zijn droomclub FC Barcelona te worden. Sinds zijn ontslag bij Barça in oktober is Koeman beschikbaar. In zijn documentaireserie Força Koeman liet de coach al weten dat het gebrek aan een eindtoernooi op zijn cv een gemis is.

Van Gaal zelf liet al weten dat hij Koeman zijn gedroomde opvolger vindt. ,,Heel verstandig", zei de huidige bondscoach over het feit dat de KNVB met Koeman in gesprek was. ,,Dat heb ik ze zelf gezegd, ze zijn bij mij te rade gegaan. Het is allemaal niet zo moeilijk. Een jaar geleden was ik de enige beschikbare coach met ervaring. Dat geldt nu voor Ronald Koeman. Dat is precies hetzelfde. Nu zeg ik het niet voor mezelf, maar nu zeg ik het voor Ronald Koeman. Meer dan terecht. Of hij een goede opvolger zou zijn? Dat denk ik, ja.”

Onlangs werd bekend dat Van Gaal lijdt aan prostaatkanker. Het WK in november blijft Van Gaal echter ‘gewoon’ doen, volgens de afspraken. Ook de KNVB denkt niet in termen van een ‘plan-B voor het geval dat’, zo klinkt in Zeist. Wel was duidelijk dat Koeman alvast als opvolger voor ná Van Gaals periode zou worden vastgelegd. Dat is nu dus het geval.