Definitief: SC Heerenveen ontvangt miljoenen van Olympique Lyon voor Amin Sarr

Sarr kwam een jaar geleden van het Zweedse Malmö FF over naar sc Heerenveen. In totaal speelde hij 35 officiële wedstrijden voor de Friese ploeg. Daarin was hij elf keer trefzeker. Dit seizoen scoorde Sarr vijf keer in de eredivisie. Op 22 januari scoorde hij twee keer tegen FC Groningen.

De Zweedse jeugdinternational kijkt uit naar zijn overstap naar Lyon. ,,Ik ken Olympique Lyon al sinds ik heel jong was. Het is een van de grootste Franse clubs”, zegt Sarr. ,,Ik ben erg blij dat ik hier kan tekenen en hoop mijn best te doen om het team te helpen de doelen te bereiken. Ik kan niet wachten om te beginnen en om mijn teamgenoten en de supporters te ontmoeten.”

Technisch manager Ferry de Haan van sc Heerenveen betreurt het vertrek van Sarr. ,,Amin heeft zichzelf met doelpunten en assists weten te onderscheiden. We raken dan ook een heel goede speler kwijt”, zegt De Haan. ,,Toch is dat ook hoe we zijn als club. We proberen goede jonge spelers binnen te halen en daarna te verkopen. Dat is met Amin goed gelukt. Hij heeft zich hier als talentvolle speler in de kijker gespeeld en daarmee zijn we voor hem de juiste springplank gebleken.”

Olympique Lyon staat momenteel op de negende plaats in de Franse competitie.

