Degradanten De Graafschap en NAC beginnen met zege

Teleurge­steld over het resultaat, niet over de instelling bij NEC

23:02 NIJMEGEN - Hij noemde de gelijkmaker van FC Eindhoven vrijdagavond na de uiteindelijke 2-1 nederlaag ‘een mokerslag'. ,,Die zijn we ook niet meer te boven gekomen’’, zei François Gesthuizen. De trainer van NEC was uiteraard teleurgesteld over het resultaat in de eerste wedstrijd van het seizoen. ,,Niet over de instelling van de groep. Die was gewoon goed. Er is door iedereen keihard gewerkt.’’