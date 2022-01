Degradatiekandidaat RKC op bezoek bij Go Ahead

Feyenoord slaat opnieuw toe op transfer­markt en haalt jonge Zweed Wålemark

Feyenoord heeft met de Zweedse buitenspeler Patrik Wålemark de tweede versterking deze winter binnen. De 20-jarige aanvaller komt per direct over van BK Häcken en gaat voor 4,5 jaar tekenen in Rotterdam.

