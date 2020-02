Degradatiestrijd barst los: ‘Fortuna en Emmen horen thuis in de eredivisie’

Kees Kwakman (eindigde in 2014 op de vijftiende plaats met NAC)

Nummer 16: PEC Zwolle

,,Dat is echt nauwelijks te zeggen, het ligt zó dicht bij elkaar. Toch ga ik voor PEC Zwolle. De grootste concurrent lijkt mij VVV-Venlo, daar zit echt totaal geen voetbal in. Ze spelen puur op het resultaat en wat dat betreft doen ze het maximale. Ik denk in ieder geval dat Fortuna Sittard en FC Emmen erin blijven. Die ploegen pakken hun punten en horen met hun stijl van voetballen thuis in de eredivisie. Voor Sparta en FC Twente verwacht ik sowieso geen gevaar.’’



Nummer 17: ADO Den Haag

,,ADO presteert in uitwedstrijden gewoon te vaak ondermaats. Thuis pakken ze nog wel eens een puntje, maar ook daar hebben ze me na de winterstop nog niet overtuigd. Ze hebben acht nieuwe spelers gehaald, maar het is natuurlijk een utopie om te denken dat zij allemaal een aanwinst zijn. Vanavond Sparta, die moeten ze gaan winnen als ze nog omhoog willen kijken.’’