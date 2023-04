Denzel Dumfries wil terugkeren op oude nest: ‘Sparta is voor mij als thuiskomen’

,,Inmiddels heb ik best veel gezien in het voetbal, meerdere clubs gehad, maar een club als Sparta is speciaal”, aldus de 26-jarige Dumfries, die tot dusverre 43 interlands voor Oranje speelde. ,,Hoe mensen met elkaar omgaan, harmonieus, dat kenmerkt de club: het is een familie. Als speler kom je op de club en zie en spreek je iedereen, van de schoonmakers tot de medewerkers. Sparta is voor mij als thuiskomen. Natuurlijk weet je nooit hoe een carrière loopt, maar ik hoop ooit terug te keren op Het Kasteel.”