Depay met hechtingen naar Oranje

Depay botste met zijn hoofd tegen dat van verdediger Rolando toen hij in de negentigste minuut de 2-3 binnenkopte in het Stade Vélodrome.

De oud-PSV'er was in Marseille op de bank begonnen, maar kwam na ruim een uur spelen in het veld. Depay vierde zijn doelpunt door zijn shirt uit te trekken en op de grond te gooien. Hij leek getergd na de harde kritiek die Lyon kreeg na de uitschakeling in de Europa League.



Na het laatste fluitsignaal liepen de gemoederen hoog op. De Braziliaanse verdediger Marcelo van Lyon hield plagerig zijn shirt met het rugnummer 6 omhoog, om te benadrukken dat zijn ploeg dit seizoen zes punten heeft gepakt tegen Marseille. Het leidde tot woedende reacties van spelers van de thuisclub en een duw- en trekpartij in de catacomben.