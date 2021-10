Dessers dolgelukkig na winnende goal: ‘Ik kon niet slapen na die gemiste kans tegen RKC’

Cyriel Dessers was de gevierde man bij Feyenoord na zijn winnende treffer in blessuretijd van de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam (0-1). De spits, gehuurd van Racing Genk, schreeuwde het uit. Van blijdschap, maar ook van opluchting. Eindelijk was hij echt belangrijk voor zijn ploeg. Hiervoor is hij naar Feyenoord gekomen.

De 26-jarige Dessers vierde zijn winnende doelpunt voor de tribune met daarop de meegereisde supporters van Feyenoord, die hem twee weken geleden na zijn misser in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk (2-2) nog vervloekten. ,,Ik heb niet kunnen slapen van die gemiste kans”, zei Dessers. ,,Maar ik heb me toen ook voorgenomen om bij de volgende kans wél toe te slaan. Dat is me nu gelukkig gelukt.”

Volledig scherm Cyriel Dessers. © Pro Shots / Wouter Dill Dessers vierde zijn derde treffer voor Feyenoord. ,,Hij heeft het eigenlijk bijna altijd goed gedaan”, zei trainer Arne Slot. ,,Alleen in die bewuste wedstrijd tegen RKC was hij wat minder. Maar noem mij een spits die nooit eens een wedstrijd heeft waarin hij veel kansen mist. Ik ben heel blij met Dessers, maar Bryan Linssen heeft het ook goed gedaan. Daarom mocht hij ook nu weer beginnen. Ik vond hem tegen Sparta wat minder. Daarom heb ik Dessers al eerder in de tweede helft gebracht.”

Feyenoord verkleinde de achterstand op koploper Ajax tot 4 punten, met een wedstrijd minder gespeeld. ,,Maar wij kijken daar eigenlijk niet naar”, zei Dessers. ,,Voorlopig leven we van wedstrijd tot wedstrijd en na het seizoen staan we vast wel waar we horen te staan. Ik ben nu vooral blij met mijn doelpunt. Laat dit een statement naar iedereen zijn.”

Dessers passeerde in blessuretijd Maduka Okoye, de doelman van Sparta die hij kent van de nationale ploeg van Nigeria. ,,Ik zei voor de wedstrijd nog dat ik hoopte dat ik mocht invallen en zou scoren. Na de wedstrijd heb ik hem niet meer gesproken. Maar dat lijkt me logisch na zo’n ontknoping. Dit is zuur voor Sparta.”