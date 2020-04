Dest en Ihattaren vertegenwoordigen Ajax en PSV tijdens online FIFA 20-toernooi

KNVB met overheid in overleg over 'corona­proof' voetbal

17:19 De KNVB is druk in overleg met de overheid over hoe het voetbal in de verdere toekomst te organiseren en ‘coronaproof’ te maken. Dat zegt de voetbalbond in een reactie op de oproep van een deel van de burgemeesters om in elk geval tot september grote evenementen, waaronder wedstrijden in het betaald voetbal, in verband met de coronacrisis te verbieden.