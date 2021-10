Devyne Rensch wel bij Jong Oranje, Anthony Musaba debuteert in selectie

Naast Rensch, die in de vorige interlandperiode nog wel bij het Nederlands elftal zat, keert ook Kjell Scherpen terug bij de selectie van Jong Oranje. Net als bij het grote Oranje kent ook Jong Oranje een debutant: SC Heerenveen-aanvaller Anthony Musaba.



Jong Oranje gaat op vrijdag 8 oktober in Zwitserland verder met de EK-kwalificatiecyclus. Dan is Jong Zwitserland in Stade de la Tuilière in Lausanne om 19.00 uur de tegenstander. Op dinsdag 12 oktober is Jong Wales de volgende tegenstander. Jong Oranje speelt de thuiswedstrijd tegen Wales in het Goffertstadion in Nijmegen. Deze wedstrijd begint om 20.00 uur.