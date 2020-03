Deze amateurs moet Berghuis voorbij om topscorer KNVB-beker te worden

Met alleen nog de finale tussen Feyenoord en FC Utrecht (19 april) te gaan, wordt de topscorerslijst aangevoerd door Tim Freriks (OFC) en Maurice de Ruiter (Sparta Nijkerk). Beide spelers, met hun club actief in de derde divisie en al lang en breed uitgeschakeld in de beker, staan op vijf goals. Berghuis na zijn hattrick tegen NAC op vier.

Freriks scoorde drie keer tegen DOVO in de eerste kwalificatieronde en twee keer in de tweede kwalificatieronde tegen Westlandia. Daarna verloor OFC van de Ajax-amateurs. De Ruiter was twee keer trefzeker tegen UNA (eerste kwalificatieronde) en drie keer tegen Fortuna Wormerveer (eerste ronde). In de tweede ronde werd hij met Sparta Nijkerk uitgeschakeld tegen NAC.

Het zou niet voor het eerst zijn deze eeuw dat een amateurvoetballer de meeste goals maakt in de beker. Patrick Gerritsen (Excelsior ’31), in het seizoen 2015-2016 gedeeld topscorer met vijf goals, was de laatste die dat presteerde. Albert van Nijhuis, net als De Ruiter speler van Sparta Nijkerk, was met vijf goals de beste schutter in het seizoen 2010-2011. Paul Weeman werd het met vijf doelpunten namens WKE in 2008-2009.