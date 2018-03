Deze Bosnische Achterhoeker moet FC Twente in de eredivisie houden

De 46-jarige inwoner van Doetinchem was eerder dit seizoen al interim-trainer van de Tukkers en won twee van zijn drie wedstrijden. Op een zelfde effect hopen de Tukkers weer, nu Pusic voor de tweede keer dit seizoen aan het roer komt te staan.



Pusic kwam op zijn 18de vanuit Bosnië naar Nederland. Hij ontvluchtte de oorlog in het voormalige Joegoslavië en belandde in de Achterhoek. Nadat hij kort voor De Graafschap voetbalde en met Babberich de bekerfinale voor amateurs in De Kuip won – hij scoorde daarin zelfs twee keer – zette hij in deze streek zijn eerste stappen als trainer. Hij werd na zijn actieve carrière eerst coach van de zaalvoetballers van LZV uit Lichtenvoorde en stapte daarna over naar FC Blok/ Carillon Boys. Met die zaalvoetbalploeg uit Beverwijk werd hij landskampioen.