Deze Champions League-records heeft Ajax vanavond voor het grijpen

Staat er voor Ajax vanavond in de Champions Leaguewedstrijd tegen Sporting Lissabon niets meer op het spel nu de groepswinst al lang en breed binnen is? Dat is maar net hoe je het bekijkt. De ploeg van trainer Erik ten Hag kan in de eigen Johan Cruijff Arena een aantal fraaie records vestigen.

Mijlpaal

Om te beginnen kan Ajax vanavond voor een bijzondere mijlpaal zorgen. Een overwinning zou de 100ste zege van een Nederlandse club in de Champions League zijn. De eredivisie staat momenteel op 99 zeges. Dat aantal is voor een groot deel te danken aan Ajax zelf, dat 55 keer won op het miljoenenbal. PSV (33x), Feyenoord (9), FC Twente (1) en Heerenveen (1) volgen op flinke (gepaste) afstand.

Ajax was ook de eerste Nederlandse club die een wedstrijd won in de CL. Dat deden de Amsterdammers op 14 september 1994. Door goals van Ronald de Boer en Jari Litmanen werd AC Milan met 2-0 verslagen. Ajax speelde in totaal al 425 Europese duels (210 keer winst, 92 keer gelijk, 123 keer verlies).

Volledig scherm Feest bij Ajax na de 4-0 van Sébastien Haller tegen Borussia Dortmund. © ANP

100 goals

Ook wat thuisgoals betreft kan Ajax de 100 halen. Daarvoor hoeft de ploeg maar één keer te scoren vanavond. In de Champions League maakte Ajax 77 doelpunten in de Johan Cruijff Arena en 22 in het Olympisch Stadion. Jari Litmanen (9 goals) was in de CL het vaakst trefzeker in Amsterdam.

Haller

Litmanen is met in totaal 20 doelpunten de meest trefzekere speler van een Nederlandse club in de CL. Op de tweede plaats staan drie andere Ajacieden met 9 goals: Patrick Kluivert, Dusan Tadic en Sébastien Haller. Laatstgenoemde is samen met Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski de enige speler die dit seizoen in alle vijf groepsduels heeft gescoord. Cristiano Ronaldo is de enige speler ooit die in alle zes groepswedstrijden (2017-2018 namens Real Madrid) scoorde. Haller kan dat CL-record tegen Sporting dus evenaren.

Volledig scherm Jari Litmanen juicht nadat hij heeft gescoord tegen Bayern in 1995. © ANP

Dubbele cijfers

Haller en Lewandowski (beiden 9 goals) zijn dit seizoen de topscorers in de Champions League. Slechts drie spelers haalden ooit de dubbele cijfers in de groepsfase: Cristiano Ronaldo (11 voor Real Madrid in 2015-2016), Lionel Messi (10 voor FC Barcelona in 2016-2017) en Lewandowski (10 voor Bayern München in 2019-2020). De Ajax-spits kan zich bij dit toptrio voegen.

Unieke serie

Haller kan een unieke reeks neerzetten. Nog nooit scoorde een speler in zijn eerste zes CL-duels. Alessandro Del Piero (Juventus, 1995), Diego Costa (Atlético Madrid, 2013-2014) en Erling Haaland (Red Bull Salzburg, 2019) waren net als hij trefzeker in hun eerste vijf duels, maar scoorden niet in hun zesde wedstrijd in het miljoenenbal.

Volledig scherm Sébastien Haller maakt tegen Besiktas (1-2) zijn tweede van de avond. © Pro Shots / Jasper Ruhe

Clubrecord

Ajax heeft bij winst een clubrecord te pakken. Nog nooit wonnen de Amsterdammers al hun groepsduels in de CL. De beste prestaties vestigde de club onder Louis van Gaal in het seizoen 1995-1996. Ajax won toen vijf keer en speelde één keer gelijk (uit tegen Grasshoppers werd het 0-0). De Amsterdammers haalden dat seizoen de finale waarin het verloor (na strafschoppen) van Juventus.

Langste reeks

Een zesde overwinning op rij zou tevens de langste zegereeks in de CL betekenen. Ajax won tussen april en oktober 1995 ook vijf keer op rij. In die serie zat onder meer de gewonnen finale tegen AC Milan (1-0).

Volledig scherm Vreugde bij Ajax na het winnen van de Champions League in 1995. © AP

Meeste goals

Ajax kan dit seizoen het eigen doelpuntenrecord breken. De Amsterdammers maakten deze jaargang al 16 goals in de Champions League. Alleen in 1995-1996 (22 goals), 2018-2019 (22) en 1994-1995 (18) scoorde Ajax vaker in een heel seizoen.

Meeste wedstrijden

Daley Blind (41 duels) kan Jari Litmanen (42) evenaren als speler met de meeste CL-duels voor Ajax. Derde op de lijst is Ajax-directeur Edwin van der Sar (38).

