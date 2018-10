Deze Feyenoorders waren wél succesvol in de Arena

Dirk Kuyt was in de Kuip niet zelden belangrijk in Klassiekers. In Amsterdam had hij het moeilijker. Zijn doelpunt in de 2005 werd er één die voor altijd in de geschiedenisboeken staat want de winst in 2005 is ook de laatste keer dat Feyenoord meerdere keren wist te scoren in Amsterdam. In 2004 zorgde hij ook al voor de gelijkmaker tijdens de Ajax-Feyenoord. De 1-1 die hij op het scorebord bracht na de openingstreffer van Mauro Rosales bleek ook de eindstand.