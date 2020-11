Deze landen kan Nederland treffen op weg naar het WK in Qatar

Op basis van de nieuwe ranking van 26 november worden de 55 Europese landen op 7 december in Zürich in tien groepen van vijf of zes landen verdeeld. Nederland haalde de Final Four van de Nations League niet en komt daardoor in een groep met zes landen terecht. Dat is al zeker. Wat ook zeker is: geen confrontaties met grote voetballanden zoals België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal en Engeland.