Deze Nederlandse spelers zijn na dit seizoen transfervrij

De winterse transferperiode is in volle gang. Niet alleen hopen ploegen zich tussentijds nog te versterken voor het huidige seizoen, maar clubs richten ook al hun vizier op volgend seizoen. Spelers van wie het contract aankomende zomer afloopt, zijn namelijk nu al gratis binnen te halen voor volgend seizoen. Als hun contract niet tussentijds wordt verlengd, is dit elftal Nederlanders gratis op te pikken.

Kenneth Vermeer

Na meer dan honderd wedstrijden voor Ajax gekeept te hebben, vertrok Kenneth Vermeer in 2014 voor één miljoen euro naar de grote rivaal: Feyenoord. Hij tekende een contract voor vier jaar en verlengde die tussentijds met nog eens twee jaar. Aankomende zomer loopt zijn contract dus af. De vijfvoudig Oranje-international werd door zowel Brad Jones als Justin Bijlow even onder de Feyenoord-lat verdreven en vertrok tussentijds op huurbasis naar Club Brugge, maar is dit seizoen gewoon weer eerste keuze. Vermeer is 33 jaar en kan als keeper dus nog wel wat jaartjes mee.

Daryl Janmaat

Daryl Janmaat gaf in oktober al aan tegen de Watford Observer dat hij zijn aflopende contract bij Watford wilde verlengen, maar vooralsnog is het daar nog niet van gekomen. Hij speelde dit seizoen door een blessure pas acht wedstrijden in de Premier League. Voegt de 34-voudig international van Oranje na dit seizoen een nieuwe club toe aan het rijtje ADO Den Haag, SC Heerenveen, Feyenoord, Newcastle United en Watford?

Mike van der Hoorn

Mike van der Hoorn miste dit seizoen pas twee wedstrijden bij Swansea City, de nummer zes van het Championship. De 27-jarige verdediger is alweer bezig aan zijn vierde seizoen bij de club uit Wales en heeft zich daar gemanifesteerd als een vaste waarde. Zijn contract liep eigenlijk afgelopen zomer al af, maar in april werd een optie in zijn contract gelicht waardoor hij ook dit seizoen bij Swansea City speelt.

Volledig scherm Mike van der Hoorn. © Getty Images

Mike te Wierik

,,Als er uit de aanbieding waardering spreekt, dan gaan we in gesprek. Ik heb het in Groningen naar mijn zin, maar ik ben ook 27. Mocht ik een meerjarig contract tekenen, loop ik aan het eind tegen de dertig en moet je je afvragen of je dan nog een stap kan maken", zei Mike te Wierik tegen RTV Noord toen hij werd gevraagd naar zijn aflopende contract. FC Groningen heeft het voornemen om het contract van de captain te verlengen.

Leroy Fer

Leroy Fer werd afgelopen zomer door Feyenoord teruggehaald naar de Kuip. De dertigjarige middenvelder tekende een contract voor één jaar met een optie voor nog een jaar. Fer, die elf interlands voor Oranje speelde, is een vaste waarde in Rotterdam. De laatste zeven wedstrijden speelde Fer steeds negentig minuten.

Volledig scherm Leroy Fer. © Pim Ras Fotografie

Marco van Ginkel

Marco van Ginkel staat aankomende zomer liefst zeven jaar onder contract bij Chelsea, dat hem in de zomer van 2013 oppikte bij Vitesse. Hij kwam echter pas tot drie korte invalbeurten (twee in de Premier League, eentje in de League Cup) en één basisplek in de Champions League voor The Blues. Van Ginkel werd tussentijds namelijk verhuurd aan AC Milan, Stoke City en PSV én kampt al tijden met een knieblessure. In november hervatte Van Ginkel de trainingen.

Siem de Jong

Nadat Siem de Jong in de zomer van 2017 terugkeerde bij Ajax kon hij zijn stempel niet meer zo drukken als zijn eerste periode in Amsterdam. Vorig seizoen werd hij verhuurd aan Sydney FC en dit seizoen viel hij vier keer in bij een Champions League-wedstrijd en drie keer bij een eredivisieduel. De Jong liet al meermaals vallen vaker te willen spelen en een zomers transfervrij vertrek lijkt niet onlogisch.

Bryan Linssen

Bryan Linssen vertrekt na dit seizoen transfervrij bij Vitesse. Dat heeft de aanvoerder van de Arnhemmers al voor de jaarwisseling laten weten. Waar hij zijn carrière hervat, weet Linssen nog niet. Wie pikt Linssen, met 84 goals na Luuk de Jong (133 goals) de meest scorende eredivisiespeler van het afgelopen decennium, op?

Eljero Elia

Eljero Elia begon wisselvallend aan het seizoen bij Istanboel Basaksehir, maar de laatste vijf wedstrijden voor de winterstop had de 32-jarige vleugelaanvaller steevast een basisplek. De vraag is of de huidige nummer twee van de Turkse competitie het contract van de Nederlander wil verlengen of dat Elia zijn geluk elders gaat beproeven.

Ricky van Wolfswinkel

Na een aneurysma in zijn hersenen focust Ricky van Wolfswinkel zich vooral op zijn herstel, maar langzaam maar zeker zal de dertigjarige spits ook moeten bepalen wat hij na dit seizoen op voetbalgebied wil. Zijn contract bij FC Basel loopt af. In gesprek met deze site liet hij al weten dat hij afgelopen zomer dicht bij een overstap naar Feyenoord was en dat de Rotterdamse club altijd een optie is.

Tahith Chong

Waar speelt Tahith Chong na dit seizoen? De twintigjarige Nederlander speelt momenteel nog bij Manchester United, maar Juventus zou volgens Engelse media dolgraag willen profiteren van zijn transfervrije status na dit seizoen. United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft al vaker gezegd Chong graag te willen behouden op Old Trafford. Chong kwam dit seizoen tot twee invalbeurten in de Premier League, drie optredens in de Europa League en eentje in het FA Cup-toernooi.

Volledig scherm Tahith Chong. © BSR Agency

Ook naast het bovenstaande elftal aan namen zijn er nog meer transfervrije opties:

Doelmannen

Aan keepers met een aflopend contract geen gebrek: Warner Hahn (SC Heerenveen), Maarten Stekelenburg (Everton), Michel Vorm (Tottenham Hotspur) en Erwin Mulder (Swansea City) mogen na dit seizoen allemaal gratis vertrekken mits hun contract in de tussentijd niet wordt verlengd.

Verdedigers

Timothy Fosu-Mensah (Manchester United), Jan-Arie van der Heijden (Feyenoord), Ryan Donk (Galatasaray) en Timo Letschert (Hamburger SV) zijn na dit seizoen ook vrij om te gaan waar ze willen als er niet snel iets wordt gedaan aan hun aflopende contracten.

Volledig scherm Timothy Fosu-Mensah wordt gecoacht door Louis van Gaal. © REUTERS

Middenvelders

Ook op het middenveld zijn er genoeg opties. Onder anderen Navarone Foor (Vitesse), Jonathan de Guzman (Eintracht Frankfurt), Ibrahim Afellay (PSV), Mitchell Donald (Yeni Malatyaspor), Maikel Kieftenbeld (Birmingham City), Joey Pelupessy (Sheffield Wednesday) en Urby Emanuelson (FC Utrecht) zijn bezig aan de laatste maanden van hun huidige contract.

Aanvallers

Wat doet Klaas-Jan Huntelaar na dit seizoen? Gaat hij verder bij Ajax of stopt hij? The Hunter liet al vaker weten zich nog altijd fit te voelen en het per seizoen aan te kijken.