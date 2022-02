Deze ploegen kunnen Feyenoord, AZ, PSV en Vitesse loten in de Conference League

Steven Berghuis stelt Daley Blind gerust: ‘Linksback? Laten we dat maar niet gaan doen’

Vlak na het bekerduel van bijna twee weken geleden tussen Ajax en Vitesse kwam Daley Blind naar Steven Berghuis toe. ,,Moet ik me al zorgen maken over mijn basisplaats?”, vroeg de Amsterdamse linksback gekscherend. ,,Dat lijkt me niet”, antwoordde een van de spelmakers van Ajax lachend. ,,Laten we dat maar niet gaan doen.”

22 februari