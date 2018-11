Deze supporter ging wel vrolijk naar huis

Fotoserie Foto's uit een donkere Kuip

17:55 De wedstrijd tussen Feyenoord en VVV-Venlo is gestaakt. De lichtmasten in De Kuip vielen al in de eerste minuut van de wedstrijd uit. Een halfuur later werd besloten om de wedstrijd te staken en later te spelen. Bekijk hier de foto's uit De Kuip.