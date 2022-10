Diaken wil meer begrip voor Kökçü: ‘Voorop lopen is moeilijk’

Podcast | ‘Volgens de KNVB staat de OneLove-band ook voor respect naar alle bevolkings­groe­pen’

Super Sunday stond op het programma met veel topwedstrijden in heel Europa. Die duels komen uitgebreid aan bod in de AD Voetbalpodcast. Etienne Verhoeff bespreekt met Mikos Gouka en Maarten Wijffels ook de zorgen in Groningen en Utrecht en ze blikken vooruit op Arsenal-PSV van donderdagavond.

11:39