Dick Advocaat: Dat het nu over Happel gaat vind ik wel mooi

Naast Jørgensen ontbreken ook Oguzhan Özyaküp, Eric Botteghin en Luis Sinisterra. Laatstgenoemde viel uit in het duel met PEC Zwolle en komt dit seizoen niet meer in actie door een knieblessure. ,,Twee weken geleden vertelde ik dat we geen geblesseerde spelers meer hadden’’, zei Advocaat. ,,Nu is het anders, helaas.’’ Sam Larsson zal beginnen als linkerspits, bij afwezigheid van Sinisterra.

Dick Advocaat kreeg uiteraard weer vragen over de serie die hij met Feyenoord heeft neergezet. Ernst Happel verloor ooit zijn eerste 31 wedstrijden niet in zijn eerste seizoen als trainer van Feyenoord. Advocaat kan tegen Fortuna Sittard op 12 komen. ,,Maar ik ben er niet echt mee bezig hoor, ik hou niets bij. Dat het nu over Happel gaat vind ik wel mooi. Hij was mijn eerste trainer en hij was een heel grote meneer in de voetballerij. Dat is wel bijzonder. Verder moeten we gewoon blijven doen waar we goed in zijn.’’



Feyenoord is de huidige nummer drie van de eredivisie met vier punten minder dan AZ, de nummer twee op de huidige ranglijst. Feyenoord heeft één punt meer dan PSV en twee punten meer dan Willem II.