Dick Advocaat en FC Utrecht na dit seizoen uit elkaar

Door Tim Reedijk



Daarmee maakt Advocaat de weg vrij voor AZ-trainer John van den Brom, die zijn werkgever na dit seizoen verlaat en al gesprekken gevoerd heeft in de Domstad. FC Utrecht wilde na de prima eerste maanden van ‘De Kleine Generaal’ eerst praten met Advocaat over een contractverlenging van een jaar, maar de trainer heeft gisteren op trainingskamp in La Manga laten weten zijn aflopende verbintenis sowieso niet te willen openbreken. ,,Ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie”, aldus Advocaat over het gesprek dat hij voerde met directeur voetbalzaken Jordy Zuidam en grootaandeelhouder Frans van Seumeren.

Quote Ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langeter­mijn­stra­te­gie Dick Advocaat Zuidam spreekt over een ‘heel helder en open gesprek’. ,,Onderweg ontstond er van beide kanten interesse. Als je ziet wat Advocaat teweeg heeft gebracht, hoe hij het naar zijn zin heeft, dat is bewonderenswaardig. Daarom wilden we als eerste met hem zitten. Het was meteen duidelijk hoe hij erin staat, hij onderbouwde dat heel goed. Dat is jammer voor de club, maar wij respecteren dat en hebben alleen maar begrip voor zijn beslissing. Wij zijn hem in elk geval dankbaar dat hij, met zo’n staat van dienst, hier heeft willen instappen. Nu wil hij hier zijn klus afmaken.”

Einde carrière

Met zijn beslissing sluit Advocaat overigens niet uit dat zijn imposante carrière na dit seizoen voorbij is. ,,Ik weet verder nog niet precies wat ik ga doen”, aldus de Hagenaar. ,,Daar wil ik in april of mei over na gaan denken.”