Dick Advocaat vult technische staf FC Utrecht aan in rol van mentor naast Kruys

Kruys blijft eindverantwoordelijke tot het einde van het seizoen. De 36-jarige oud-middenvelder was ook al assistent-trainer onder Jean-Paul de Jong, Dick Advocaat, John van den Brom en René Hake bij FC Utrecht. Nu wordt híj geassisteerd door Advocaat.

Na het ontslag van De Jong in het seizoen 2017-2018 stapte Advocaat al als interim-trainer in bij Utrecht, waarmee hij de play-offsfinale won en Europees voetbal haalde. Ook als speler was Advocaat actief in de Domstad. Nu gaat hij Kruys ondersteunen tot het einde van het seizoen, een beetje zoals de trainer uit Den Haag destijds bij Feyenoord de zoekende hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst bijstond.

Advocaat heeft altijd goede banden onderhouden met grootaandeelhouder Frans van Seumeren en technisch directeur Jordy Zuidam. Na het ontslag van trainer René Hake gisteren liet Zuidam al doorschemeren een extern persoon te willen aanstellen om de staf te completeren voor de rest van het lopende seizoen. Advocaat was daarvoor kandidaat nummer 1. De clubloze Advocaat, die eind 2021 voor het laatst in functie was als bondscoach van Irak, stond er opnieuw niet onwelwillend tegenover om een nieuw, kortstondig avontuur in het betaalde voetbal aan te gaan.

In de tussentijd zoeken Zuidam en Van Seumeren naar een oplossing voor de lange termijn. Onder supporters barst inmiddels al de discussie los wie Hake volgend seizoen moet opvolgen. Een veel genoemde naam is Henk Fraser, de trainer van Sparta die sowieso na het seizoen vertrekt uit Rotterdam. Die staat al jaren op een schaduwlijst. Zuidam sluit ook een buitenlandse trainer niet uit, al is hij altijd geneigd om eerder een Nederlander te kiezen als die dezelfde kwaliteiten heeft als de buitenlandse optie. ,,Je wilt een team neerzetten waarmee supporters zich kunnen identificeren.”

