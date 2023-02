Dick Lukkien begrijpt niets van twee duels schorsing Mauro Júnior: ‘Onze speler ligt er zeker twee maanden uit’

De schorsing van slechts twee duels zorgt ook voor onbegrip bij Dick Lukkien. ,,Onze speler is er nog wel zeker twee maanden uit. Die is aardig geraakt. Die schorsing, daar is iedereen het wel over eens, dat slaat nergens op", sprak de trainer van FC Emmen voor de bekerwedstrijd bij PSV, die om 18.45 uur begint in het Philips Stadion in Eindhoven.



,,Ik heb absoluut het geloof dat Mauro hem niet bewust heeft geblesseerd. Hij was na afloop ook schuldbewust in onze kleedkamer, maar als je een tackle inzet aan de achterkant dan neem je een groot risico om iemand te blesseren. Als je daar dan slechts twee wedstrijden voor krijgt, dan is dat in mijn ogen niet normaal.”