Dick Lukkien verruilt FC Emmen na seizoen voor FC Groningen: ‘Altijd speciale plek in mijn hart gehouden’

Lukkien vindt het mooi dat hij nu als eindverantwoordelijke voor de groep komt te staan bij de club waar hij tussen 2011 en 2016 als assistent werkzaam was. ,,Naast FC Emmen heeft FC Groningen altijd een speciale plek in mijn hart gehouden. Ik ben blij dat ik na een lange periode van zeven seizoenen aan de Meerdijk na de zomer aan een nieuw – hopelijk weer langdurig en succesvol – hoofdstuk mag gaan werken in Groningen.

Degradatiestrijd

FC Groningen is met onder meer FC Emmen in een degradatiestrijd verwikkeld. Groningen staat zeventiende met zeventien punten, Emmen vijftiende met 21 punten. Hoewel Gudde ervan overtuigd is dat zijn club in de eredivisie blijft, laat hij weten dat Lukkien ook de coach wordt als de club wél degradeert.

Met de overstap van Emmen naar Groningen komt er een einde aan een tijdperk. Lukkien staat immers al zeven seizoenen voor de groep in Emmen en is daarmee met afstand de langstzittende trainer in het Nederlandse betaald voetbal. Lukkien kwam in 2016 over van Groningen en leidde Emmen in zijn tweede seizoen naar een historische promotie. Na de degradatie in 2021 deed hij dat vorig jaar nog eens dunnetjes over.