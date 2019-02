Dickie en Feyenoord, moeten ze dat allebei wel willen?

Van Bommel: Eerste helft was ontzettend slordig

3 februari Mark van Bommel zag zondag in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard in de eerste helft een onherkenbaar PSV. ,,Het was ontzettend slordig. Als we de bal veroverden, waren we ‘m steeds snel weer kwijt. We stonden ook ‘uit formatie’, waardoor we geen druk op de bal kregen’', zei de trainer van de Eindhovenaren, die zijn elftal na rust alsnog ruim weg zag lopen: 5-0.