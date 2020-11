Diemers: ‘Als je niet tegen kritiek kunt, ben je niet geschikt’

Bij spelers van Feyenoord is de eerste vraag deze dagen: ben je fit?

Diemers: ,,Ja, tegenwoordig wel. Het is niet aan mij om over die situatie veel te zeggen, denk ik. De club heeft de namen van spelers die niet in actie kunnen komen op social media gecommuniceerd. Deze situatie is er nou eenmaal. Justin Bijlow is een fantastische keeper, maar hij is er voorlopig niet bij. Ridgeciano Haps was in grote vorm, maar ook hij ontbreekt de komende tijd. Dus ja, spelers ontbreken, maar daar is niets aan te doen. Maar we moeten hoe dan ook die drukke weken goed door zien te komen.”