Dilemma voor Gio: rust van Jones of voetballend vermogen Vermeer?

„Ik denk dat de schuld niet volledig bij Jones gelegd moet worden”, zegt Joop Hiele, dertien seizoenen lang keeper van de Rotterdammers. „Achterin moet Gio, mede door blessures, heel veel omzetten en daardoor krijgt Jones steeds nieuwe verdedigers voor zich. Dat heeft invloed op een keeper. Vorig jaar had hij het voordeel dat er weinig wisselingen waren, want toen kon hij met zijn vaste defensie bepaalde patronen inbouwen”, zegt de 58-jarige oud-doelman.



„Uiteraard zie ik ook dat Jones minder stabiel is dan vorig jaar, maar dat is eigenlijk heel het team. Je moet je afvragen of Vermeer met zoveel wisselingen in de defensie wél stabiel zou zijn. Ik vond Vermeer in de beker tegen Swift ook geen geweldige indruk maken: hij liet een bal door zijn handen glippen. In een fase van veel wisselingen is Feyenoord eigenlijk gebaat bij zoveel mogelijk vastigheid. Jones heeft wat meer rust in zijn keepersstijl en kan Feyenoord dus stabiliteit geven.”