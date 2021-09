Direct Brabantse derby tussen RKC en Willem II: bekijk hier de volledige loting

De wedstrijden worden afgewerkt op 26, 27 en 28 oktober. Van de 27 wedstrijden zijn er veel clashes tussen amateurs. Toch zijn er ook amateurs die profclubs op het eigen sportpark mogen ontvangen. In de eerste loting is het de regel dat amateurs altijd thuis spelen. In de volgende ronde geldt dat niet meer. FC Twente moet daardoor op bezoek bij Oss '20, terwijl SC Heerenveen afreist naar AFC.

De amateurploegen keren terug in het bekertoernooi, nadat zij er afgelopen seizoen werden uitgezet. Dat had te maken met het feit dat hun competities vanwege de coronamaatregelen al maanden stil lagen. De editie van afgelopen seizoen, die werd gewonnen door Ajax, werd daarom afgemaakt met alleen profclubs. De amateurploegen ontvingen wel een financiële compensatie. Onder meer de Rotterdamse clubs Sparta en Excelsior reizen af naar de amateurvelden. Sparta neemt het in Veenendaal op tegen GVVV, terwijl Excelsior amateurtopclub IJsselmeervogels treft.

Topclubs Ajax, PSV en Feyenoord zijn in de eerste ronde van het bekertoernooi vrijgeloot, net als AZ en Vitesse. De vijf clubs zijn actief in Europa en hebben daarom vrij gekregen. Zij stromen in de volgende ronde van het bekertoernooi pas in.

• NAC Breda - VVV-Venlo

• RKC Waalwijk - Willem II

• Ajax (amateurs) - SC Cambuur

• Westlandia-Excelsior Maassluis

• Kozakken Boys - Telstar

• FC Volendam - FC Emmen

• Almere City - Go Ahead Eagles

• Sparta Nijkerk - ADO Den Haag

• Harkemase Boys - DOVO

• ACV Assen - MVV

• ASWH - Heracles

• ADO ‘20 - Barendrecht

• NEC - Capelle

• IJsselmeervogels - Excelsior

• Spakenburg - FC Dordrecht

• AFC - SC Heerenveen

• FC Groningen - Helmond Sport

• Oss ‘20 - FC Twente

• GVVV - Sparta

• De Treffers - Rijnsburgse Boys

• Fortuna Sittard - TOP Oss

• SteDoCo - FC Utrecht

• PEC Zwolle - De Graafschap

• Roda JC - FC Den Bosch

• Achilles Veen - Unitas

• VV Staphorst - Gemert

• DVS '33 - FC Eindhoven

Volledig scherm 2021-09-22 20:59:59 ZWOLLE - Vito van Crooij of Sparta Rotterdam krijgt de felicitatie's na het scoren van 0-1 tijdens de Nederlandse eredivisie wedstrijd tussen PEC Zwolle en Sparta Rotterdam in het MAC3Park stadion op 22 september 2021 in Zwolle, Nederland. ANP VINCENT JANNINK © ANP