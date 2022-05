Directe concurrenten Cambuur en RKC trappen 32ste speelronde af

VIDEO Jeroen Bijma & Danny Hoekman: ‘NEC zou een terechte nummer acht zijn’

NIJMEGEN - NEC-watcher Jeroen Bijma en oud-NEC-speler Danny Hoekman bespreken de verrichtingen van NEC. Deze week over de nederlaag tegen FC Utrecht (1-0), waarom Jonathan Okita niet in de spits moet staan en de concurrentie die NEC in leven houdt.

3 mei