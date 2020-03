Directeur spelersvakbond: Transferperiode moet opgeschoven worden

Het voetbal verkeert in ernstige tijdnood, door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. In Nederland liggen de eredivisie en eerste divisie stil, net als vrijwel alle competities in Europa. Ook in andere werelddelen rolt de bal nauwelijks. Clubs missen inkomsten uit tv-gelden, mediarechten, kaartverkoop en horeca. Belangrijke sponsors dreigen af te haken.



De financiële ramp is bijna niet te overzien als de competities voor 30 juni moeten zijn afgewerkt, zoals de UEFA dat nu nog wil. Volgens de accountants van KPMG lopen dan alleen de grote competities in Engeland, Spanje, Duitsland, Italië en Frankrijk al 4 miljard euro mis. ,,Dan zijn de gevolgen zo groot", weet Everard. ,,Dat kan gewoon niet. Dan vallen er veel clubs om.”

Quote Die transfer­win­dow moet dus worden uitgesteld. Dat kan, als iedereen instemt Louis Everard

De eredivisie en eerste divisie liggen vooralsnog tot 6 april stil. Maar ook bij de KNVB gelooft niemand dat er over twee weken alweer gevoetbald wordt. Het wachten is op nieuwe richtlijnen van het RIVM voor sportclubs. ,,Maar ik verwacht dat het lastig is om al voor 1 juni te beginnen", stelt Everard. ,,Nou, dan lukt het dus niet om voor 30 juni te finishen. Dat kan bijna niet."

,,Het begint nu allemaal bij de FIFA", verwacht Everard. ,,Zij zijn bezig met een noodplan en daar passen ook maatregelen in om de competities uit te stellen. Vervolgens is het zaak dat we hier in Europa samen met elkaar gaan optrekken. Want anders wordt het een chaos. Alleen samen kunnen we dit oplossen."

Transferperiode

Op 30 juni lopen veel contracten van voetballers af. Hakim Ziyech is een dag later bijvoorbeeld geen speler van Ajax maar van Chelsea. ,,Die transferwindow moet dus worden uitgesteld", zegt Everard. ,,Dat kan, als iedereen instemt. En dat zal ook wel moeten, want anders maak je de competities niet eerlijk af. Zelfs als je 31 juli als laatste speeldatum van het seizoen neemt, dan weet je niet of ze daar in Spanje of Italië genoeg aan hebben. We worden hier ook iedere dag ingehaald door de actualiteit, maar daar is de situatie nu nog een stuk erger. Het vervelende is dat je de competities niet kan blijven opschuiven, want spelers moeten aan het einde van het seizoen ook op vakantie en volgend jaar zomer wordt het EK gespeeld."